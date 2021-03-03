Сотрудница Amazon обвинила компанию в расизме

Шарлотта Ньюман подала иск к руководству компании, обвинив его в дискриминации по расовому и гендерному признаку, а также в харассменте.

Как сообщает Bloomberg, иск подан в Окружной суд в Вашингтоне, округ Колумбия.

В заявлении юридической фирмы Wigdor LLP, представляющей интересы Ньюман в этом деле, утверждается, что Amazon нанимает чернокожих людей на низшие должности, чем людей с белым цветом кожи. Также, по словам истицы, за одну и ту же работу чернокожим сотрудникам платят меньше, чем их коллегам, а получить повышение им значительно труднее.

В частности, Ньюман только через два с половиной года получила ту должность, на которую рассчитывала при найме в Amazon, хотя выполняла именно эти обязанности, но платили ей меньше.

Ньюман, пришедшая в Amazon четыре года назад, также обвиняет менеджмент компании в неподобающем поведении. В частности, по словам Ньюман, руководители дергали ее за волосы, называли «страшной» и похожей на «гориллу». Кроме того, Ньюман заявляет, что подвергалась сексуальным домогательствам на работе.

По словам истицы, ей известны случаи дискриминации по расовому и гендерному признаку, а также ненадлежащего поведения руководства и в отношении других чернокожих сотрудников.

В ответ на иск Ньюман в Amazon отметили, что разбираются с выдвинутыми обвинениями. В то же время в компании заверили, что не терпят дискриминации или притеснения любого рода и тщательно расследуют все претензии и принимают соответствующие меры.

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