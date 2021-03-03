К концу года планируют вакцинировать 80% украинцев
Процесс иммунизации в Украине начался меньше недели назад и пока вакцинировали менее семи тысяч человек.
До конца года в Украине планируют вакцинировать от коронавируса 80% населения. Об этом в среду, 3 марта, заявил главный санврач Виктор Ляшко на брифинге с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.
Украинский чиновник поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с пандемией.
«Поддержка, которая у нас есть, она вдохновляет и к концу этого года как минимум 80% нашего населения мы охватим прививкой», – сообщил он.
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