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19:18 03 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Японский миллиардер объявил набор участников для полета вокруг Луны

Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил о наборе команды из восьми человек для совместного полета к Луне.

Японский миллиардер, основатель компании одежды ZOZOTOWN Юсаку Маэдзава объявил набор команды из 8 человек, которые готовы отправиться с ним в путешествие вокруг Луны. Об этом миллиардер объявил на своем канале в Youtube.

Маэдзава начал набор желающих на 8 вакантных мест для полета с ним вокруг Луны в 2023 году на корабле Starship SpaceX. Все расходы, связанные с полетом, он берет на себя.

Прием заявок заканчивается 14 марта в 23.59 . Всего в полет отправятся 10-12 человек, включая самого Маэдзаву. Претенденты на место в корабле должны объяснить, какое влияние полет в космос окажет на их деятельность, как полет сможет послужить на пользу человечеству в целом и как участник сможет быть полезным для других членов экипажа.

«До Луны три дня полета, обернуться вокруг ее обратной стороны и вернуться обратно – еще три дня. Билеты куплены. Корабль полностью в нашем распоряжении. Это должно быть отличное путешествие!» — сказал Маэдзава.

Ранее он говорил, что хочет взять с собой в полет представителей творческих профессий – кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды.

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Тэги: Японский миллиарде, Юсаку Маэдзава, полет вокруг Луны
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