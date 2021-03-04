Олег Поліщук: викравач – корупціонер з темним минулим

За час роботи О.Поліщука на посаді директора із запобігання і протидії корупції в «Енергоатомі», ним не було попереджено або виявлено жодного корупційного правопорушення.

1 березня 2021 року на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення була розміщена інформація про вчинення корупційного порушення екс-директором із запобігання і протидії корупції – радником президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Поліщуком Олегом Васильовичем. Дисціплінарний корупційний проступок був накладений на О.Поліщука у зв’язку з порушення ним вимог частини 4 статті 53 та пунктів 1, 4 частини 2 ст. 53-1 Закону України «Про запобігання корупції» (не забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень).

За час роботи О.Поліщука на посаді директора із запобігання і протидії корупції в «Енергоатомі», ним не було попереджено або виявлено жодного корупційного правопорушення. На сьогоднішній день Національне антикорупційне бюро України проводить слідство щодо багаточисельних випадків корупційних злочинів, які були здійснені в НАЕК «Енергоатом» в період з 2014 по 2019 роки. Всі ці правопорушення могли бути попереджені або вчасно розкриті, якби О.Поліщук сумлінно виконував свої службові обов’язки, а не покривав корупційні схеми за дорученням свого екс-керівника Ю.Недашковського.

1. ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ВІДОБРАЖЕНА В ДЕКЛАРАЦІЯХ О.ПОЛІЩУКА В ПЕРІОД 2016-2021р.р.

О.Поліщук, який майже все життя працював на державному підприємстві, має три квартири у Києві, чотири земельні ділянки в елітних околицях Києва (в Броварському, Вишгородському та дві в Києво-Святошинському районах), елітні авто – Toyota Land Cruiser 150 2013 року випуску (на час придбання в 2014 році вартість такої машини була більше 70 тис дол США) та Toyota CH-R Hybryd 2019 року випуску вартістю 856 225 грн (оформлено на дружину); годинники Maurice Lacroix 2012 року (вартість таких годинників від 96 до 300 тис грн); значні грошові накопичення – більше 80 тис дол США у О.Поліщука і 55 тис дол США у його дружини. В своїх деклараціях О.Поліщук не вказує ані вартість свого автомобіля, ані вартість своїх квартир і земельних ділянок, ані вартість своїх годинників, ані джерел накопичення валютних заощаджень. Складається враження, що це все йому подарували, а не він сам це купував.

Викликає також запитання щодо декларування нерухомості в Російській Федерації, яку мала його дружина в 2017 році і яку продала в 2018 році, сплатив податки з продажу до казни РФ.

В декларації після звільнення, яку О.Поліщук подав 13.02.2021 року, зазначено, що він отримав за основним місцем роботи в ДП «НАЕК «Енергоатом» з 1 по 26 січня 2021 року заробітну плату в розмірі 331 263 грн. Зазначена сума значно перевищує розмір 50 прожиткових мінімумів, а тому О.Поліщук повинен був подати протягом 10 днів з моменту отримання доходу повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. І це порушення є корупційним проступком.

2. СПІВПРАЦЯ О.ПОЛІЩУКА З ГРУПОЮ ДТЕК ТА ЛОБІЮВАННЯ ЇЇ ІНТЕРЕСІВ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ

В деклараціях О.Поліщука вказано, що він є власником адвокатського об’єднання «Октопус» (код: 40537758). Але прибуток від адвокатського об’єднання О.Поліщук не отримував. З відкритих даних судових рішень, АО «Октопус» проходить по справі №32019100000000453 від 14.06.2019 року, за статтею 205-1 КК України, а саме підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Зареєстровані О.Поліщуком фірми купували за накладними один вид товару, а реалізовували зовсім інший. Також ці фірми проходять по справі №32015100110000318 – ухилення від податків в інтересах промислової групи ДТЕК, що належить олігарху Ренату Ахметову. Фірма О.Поліщука «Октопус» пропускало через себе гроші за фіктивні послуги або товар та отримувало кошти від приватної енергогенеруючої ДТЕК. Хоча сам О.Поліщук в цей час працював в НАЕК «Енергоатом».

За часів роботи в ДП «Енергоринок» на посаді керівника юридичної служби, О.Поліщук організував схему взаємозаліків між підприємствами комунальної сфери та приватними генеруючими компаніями, які належать одному власнику. Оскільки значну заборгованість за поставлену електроенергію перед обласними енергопостачальними підприємствами завжди мали підприємства житлово-комунальної сфери, найбільшу вигоду від цієї схеми отримала саме група ДТЕК, яка мала як свою обласну енергопостачальну компанію, так і кілька енергогенеруючих підприємств. Внаслідок таких взаємозаліків ДП «Енергоринок» недоотримав значні кошти від постачальника, нарощуючи відповідні борги перед атомною генерацію.

3. ПОРУШЕННЯ О.ПОЛІЩУКОМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА НЕВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВЯЗКІВ ПІД ЧАС РОБОТИ В ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

Під час керівництва Ю.Недашковського «Енергоатомом», О.Поліщук не тільки покривав корупційні схеми свого екс-керівника, а також сам неодноразово порушував антикорупційне законодавство та використовував своє службове становище в корисних цілях.

В грудні 2014 року в рамках кримінального провадження стосовно зриву контракту на постачання вітчизняного урану зі Східного гірничо-збагачувального комбінату за програмою імпортозаміщення, Генеральною прокуратурою України були проведені обшукі в НАЕК «Енергоатом». Після обшуків О.Поліщук заявив, що ГПУ зробило це «безпідставно», в «свавільній формі», з істотним порушенням чинного законодавства. Але після проведення НАБУ слідчих дій за цією справою, 22 травня 2018 року обвинувальний акт за обвинуваченням екс-народного депутата України та посадовців ДП «СхідГЗК», Державного концерну «Ядерне паливо», НАК «Нафтогаз «України», ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та ДП «НАЕК «Енергоатом», було скеровано до Вищого антикорупційного суду України для розгляду по суті. На сьогодні триває розгляд цієї справи у ВАКС.

В 2018-2019 роках О.Поліщук «самовіддано» захищав корупційні правопорушення з боку екс-керівництва Компанії при будівництві Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива. Детективи НАБУ 13 жовтня 2020 року повідомили про підозру директору приватної компанії в співучасті в організації надання неправомірної вигоди колишньому чиновнику відокремленого підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом». Розслідування по справі триває.

Зловживаючи своїм службовим становищем, О.Поліщук за власною ініціативою та погодженням з екс-президентом Компанії Ю.Недашковським, неправомірно включив ряд посадових осіб ДП «НАЕК «Енергоатом» до категорії осіб, які зобов’язані декларувати свої доходи. До цього переліку потрапили посадові особи, яких навіть немає в переліку суб’єктів, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції». У зв’язку зі складом корупційного адміністративного правопорушення в діях О.Поліщука, в Компанії було проведено службове розслідування. За дорученням екс-керівника Компанії Ю.Недашковського О.Поліщук одноосібно провів розслідування щодо своїх незаконних дій та зробив висновок про свою невинуватість.

23 жовтня 2018 року О.Поліщук включив до складу Робочої комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» у якості незалежного експерта Бойко О.І., який спільно з О.Поліщуком є співзасновником та керівником нікому невідомого громадського об’єднання «Національна Асоціація Антикорупційного Комплаєнсу». Таким чином О.Поліщук ввів свою людину до Робочої групи та отримав можливість впливати на її рішення. Залучення до Робочої групи сторонньої особи було незаконним, оскільки призвело до отримання нєю конфіденційної інформації, яка могла бути використана на користь невідомих осіб та нанести шкоду Компанії.

Відповідно до своїх службових обов’язків та вимог антикорупційного законодавства, О.Поліщук повинен був забезпечити для викривачів корупційних порушень в Компанії окремий анонімний телефонний канал. Але він умисно цього не зробив, оскільки був безпосередньо зацікавлений у контролі цих повідомлень. Після отримання повідомлення про корупційне правопорушення, О.Поліщук проводив ідентифікацію абонента та доповідав про це своєму безпосередньому керівнику Ю.Недашковському. Вдвох вони вирішували, що робити з цієї інформацією та яким чином можна вплинути на викривача з метою контролю його подальших дій. Наслідком таких незаконних дій О.Поліщука стали незахищеність викривачів від незаконних переслідувань та тотальне приховування фактів корупційних правопорушень екс-керівництвом Компанії.

З 2015 по 2020 роки О.Поліщук побував у 16 закордонних відрядженнях, які повністю оплатив «Енергоатом». Загальна сума витрачених коштів складає більше 300 тис грн. Однак більшість з тих відряджень не мали жодного відношення до антикорупційної сфери: 16-17.06.2015р. – м.Відень (Австрія) – нарада з питань виготовлення турбінних лопаток; 18-22.08.2015р та 18-22.08.2015р. – м.Мазера (Італія) –приймання випробувань турбінних лопаток; 12-14.01.2015р., 05-07.08.2015р., 09-12.02.2016р., 18-20.04.2016р., 05-08.09.2016р., 03-04.11.2016р., 14-17.11.2016р – м.Пльзень (Чехія) - переговори в штаб-квартирі a.s. SKODA JS; 27-30.10.2015р., 13-15.12.2016р., 18-20.06.2019р. – м.Брюссель (Бельгія) – переговори. Найбільш відряджень у О.Поліщука було у м.Брюссель (3 відрядження) та м.Пльзень (7 відряджень). Це пов’язано з тим, що у Брюсселі є представництво «Енергоатому», яке очолював ставленик Ю.Недашковського Ю.Тюрін, головним завданням якого є прийом та розваги гостей з Києва. А в м.Пльзені розташована штаб-квартира a.s. SKODA JS, чеської компанії з російським корінням, яка вигравала тендери в НАЕК «Енергоатом» на поставку обладнання для атомних станцій за допомогою підставних конкурентів. За цими фактами НАБУ було відкрито кримінальне провадження №52015000000000009 від 11.12.2015р. Мова йде про заподіяння тяжких наслідків у вигляді витрат активів ДП «НАЕК «Енергоатом» на суму 6 млн 400 тис. євро.

Зараз справа розглядається у ВАКС. Присутність О.Поліщука на перемовинах в штаб-квартирі a.s. SKODA JS лише підтверджує той факт, що О.Поліщук своєю присутністю покривав корупційні домовленості екс-керівника «Енергоатому» Ю.Недашковського. За інформацією обізнаних осіб, за такого роду послуги О.Поліщук отримував «додаткову зарплату» від Ю.Недашковського в розмірі 5 тис дол США.