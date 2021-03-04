Папа Франциск написал, что человечеству грозит новый всемирный потоп

Человечеству грозит новый всемирный потоп, похожий на тот, что описывает Библия, заявил папа римский Франциск в своей только что вышедшей книге «О пороках и добродетелях».

По словам понтифика, если лидеры разных стран не отреагируют на происходящее, – в частности, таяние ледников и изменения температур – мир ждет катастрофа.

«Всемирный потоп случится, если мы продолжим идти тем же путем», – считает Франциск.

Папа Франциск также не преминул напомнить, что Ной пережил потоп исключительно благодаря тому, что был добродетельным. В связи с этим понтифик предположил, что для борьбы с климатическими изменениями властям нужно в первую очередь сосредоточить свои усилия на борьбе с коррупцией и несправедливостью.

Понтифик обращал внимание на эту проблему еще в 2015 году, представив свою вторую энциклику «Хвала тебе», в которой рассказал о проблемах экологии и защиты окружающей среды. В документе он назвал изменение климата «глобальной проблемой, чреватой серьезными последствиями», призвав человечество к ответственности за Землю.

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