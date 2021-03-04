«Пограничное состояние» главы НАПК Александра Новикова

Загадочные дела творятся в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, которое возглавляет Александр Новиков.

Загадочные дела творятся в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, которое возглавляет Александр Новиков. 3 марта НАПК вынесло предписание премьер-министру Денису Шмыгалю немедленно отменить приказ об увольнении из «Энергоатома» уполномоченного по реализации антикоррупционной программы Олега Полищука. В ночь с 3 на 4 марта Новиков резко и неожиданно меняет формулировку предписания. Из текста загадочным образом «исчез» Денис Шмыгаль. Теперь предписание вынесено всему составу Кабинета министров. Не Шмыгаль, в правительство как коллегиальный орган власти обязано «вернуть на должность обличителя коррупции на предприятии «Энергоатом» Олега Полищука и найти виновных в незаконном увольнении». Странность заключается в том, что совершенно не понятно, как Кабмин в полном составе может вынести предписание?

Украинское законодательство четко определяет, что предписание можно вынести конкретному лицу, а не органу власти. В данном случае Шмыгалю. Следующая странность заключается в том, что «незаконно уволенный», по мнению главы НАПКа Новикова, Полищук был официально включен в реестр вышеупомянутого агентства как коррупционер. Он «совершил сразу несколько нарушений, а именно нарушил требования ч. 4 ст. 53 и п. 1, 4 ч. 2 ст. 53-1 Закона Украины «О предотвращении коррупции». Само агентство констатирует, что из «Энергоатома» Олег Полищук был уволен за за систематические нарушения законодательства и внутренних организационно — распорядительных документов. Возможно, абсурдность ситуации бросилась в глаза одному из «китов» энергетического рынка. Поэтому премьер-министр Шмыгаль был выведен «за скобки» странной, мягко говоря, истории с увольнением «борца с коррупцией» в «Энергоатоме». К тому же все причастные к «атомной теме» эксперты знают, что «обиженный» Полищук имеет тесные связи с Николаем Мартыненко.