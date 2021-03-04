В Раде не поддержали закон о легализации оружия

Депутаты не поддержали предложение узаконить оборот короткоствольного огнестрельного оружия.

Верховная Рада на заседании сегодня в четверг, 4 марта, не поддержала ни один из двух законопроектов, предусматривающих легализацию рынка оружия.

Депутаты также не поддержали решение отправить законопроекты на доработку.

Данные законопроекты предполагали разрешение на владение короткоствольного огнестрельного оружия. При этом носить с собой его бы не разрешили.

По данным силовиков, на руках у украинцев может находится несколько миллионов единиц оружия, ввезенного, в большей мере, из Донбасса.

Тэги: Легализация оружия