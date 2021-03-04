Власти обсуждают реформирование села в Украине

В сельской местности хотят построить «центры притяжения» – современные пространства, где будут работать ЦНАП, почта, аптека, полиция, магазины и сервисные центры.

Президент Владимир Зеленский обсудил с министрами реформирование села и реализацию программы Новое село. Об этом сообщает пресс-служба ОП в четверг, 4 марта.

В дискуссии приняли участие министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, глава Минрегиона Алексей Чернышев, глава Минэкономики Игорь Петрашко, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

В частности, в рамках программы Новое село планируют построить в сельской местности «центры притяжения» по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком – современные пространства, где будут работать ЦНАП, отделение почты, аптека по программе Доступные лекарства, опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт и медицинский центр. Вокруг должна быть облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками.

При этом к реализации проектов власти будут привлекать бизнес, создавая государственно-частное партнерство, чтобы не тратить бюджетные средства.

Также должны быть реализованы образовательные программы, в том числе оснащение школ компьютерной техникой.

По каждому проекту будет закреплен модератор. Всего в Украине планируется воплотить более тысячи таких проектов, на которые будут проведены прозрачные конкурсы для бизнеса. Также будет создан координационный совет, в который войдут представители Кабмина и ОП.

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