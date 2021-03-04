Северный поток-2 будут строить два трубоукладчика
Судно Академик Черский направляется в территориальные воды Дании и после завершения испытаний приступит к работам.
К строительству газопровода Северный поток-2 присоедниться судно-трубоукладчик Академик Черский. Сейчас работы ведет баржа Фортуна.
«Трубоукладочное судно Академик Черский вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», – сообщила компания оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Отмечается, что все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями.
Новости по теме
Осталось уложить около 120 километров газопровода в водах Дании и более 28 километров – в водах Германии.
В компании-инвесторе заявили, что точная дата им неизвестна, однако, работы должны состояться в декабре.
Ранее планировалось, что газопровод заработает до конца 2019 года, но в России начала его роботы ожидают только в середине следующего года.