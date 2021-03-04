Северный поток-2 будут строить два трубоукладчика

Судно Академик Черский направляется в территориальные воды Дании и после завершения испытаний приступит к работам.

К строительству газопровода Северный поток-2 присоедниться судно-трубоукладчик Академик Черский. Сейчас работы ведет баржа Фортуна.

«Трубоукладочное судно Академик Черский вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», – сообщила компания оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями.

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