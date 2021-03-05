Монополия: увлекательное и полезное развлечение для всей семьи

Когда вся семья длительное время находится на одной территории важно найти интересное совместное развлечение

Пандемия в сочетании с вызванными ее определенными финансовыми, экономическими, социальными проблемами и разными ограничениями негативно отразилась на нашем психоэмоциональном состоянии. Изменился повседневный уклад – дети теперь часто переходят на дистанционный режим обучения, а родители работают дома. В таких условиях, когда все члены семьи вынуждены длительное время находится на одной, достаточно небольшой территории, важно найти такое совместное развлечение, которое сможет снять напряжение и объединить родителей и детей.

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В качестве условного тренажера предлагаем достаточно известную игру Монополия. Такой вариант будет интересен, как взрослым так и детям, ведь он выполняет целый ряд полезных функций:

Развлекательная. Сегодня мы ощущаем недостаток праздничных событий и приятных моментов. Большинство семей воздерживается от походов в гости, пребывания в людных местах, а в домашней обстановке нам не хватает общего веселья и позитивных моментов.

Коммуникативная. Все участники проводят время в живом общении и активно взаимодействуют друг с другом – договариваются, предлагают компромиссные решения.

Терапевтическая. Подобное занятие отвлекает от тревожных мыслей, помогает пережить определенные трудности.

Самореализационная. Каждый участник игры Монополия может проявиться себя и разработать собственную экономическую стратегию.

Автором этого развлечения считается американец Чарльз Дэрроу. В период Великой депрессии он оказался практически за бортом жизни. Потеряв работу, Чарльз вынужден был зарабатывать на жизнь выгулом собак. В 1933 году он предложил настольную игру, известную нам сегодня под названием Монополия. В тестировании новинки приняли участие его жена и безработные друзья. Изобретатель принес игру в компанию Parker Brothers. Но там отклонили новый проект из-за ошибок в дизайне, а также посчитали его бесперспективным.

Чарльз решил не сдаваться, внес необходимые корректировки и совместно с другом изготовил 5000 наборов. Эту продукцию можно было купить только в Филадельфии. В 1935 году игра стала самой продаваемой в США. Но не все так однозначно. Сегодня автором этого развлечения официально считается Дэрроу, хотя предложенная им модель основана на игре “Землевладелец”, патент на которую в 1903 году получила его соотечественница Элизабет Мегги. Чарльз практически полностью скопировал ее вариант, но убрал из него политический аспект.

Сегодня Монополия входит в десятку самых популярных настольных игр. Это занятие способствует развитию финансовой грамотности, формирует задатки предпринимательства, тренирует память, внимательность, вырабатывает логическое мышление. На сайте интернет-магазина Панама представлены наборы, адаптированные под возможности участников разного возраста. Классические варианты обычно предлагаются в возрастном диапазоне 8+ и 12+. Они переведены на 47 языков и продаются в 114 странах. Максимальная, зафиксированная продолжительность одной партии – 70 дней, хотя рекомендуемое для классических вариантов время составляет от 1,5 до 6 часов.