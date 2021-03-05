Названы противопоказания для прививки от COVID

Вакцинация от коронавируса показана не всем, есть несколько противопоказаний для ее проведения.

Прививка от коронавируса противопоказана в нескольких случаях, но ни при простуде. Когда нельзя вакцинироваться в пятницу, 5 марта, рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, инструкция к препарату CoviShield предусматривает такие противопоказания:

имеющаяся чувствительность к одному из действующих веществ вакцины;

сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры, в том числе лихорадка. При этом температура 37-37,5 и простуда не являются противопоказаниями;

тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов, которое сопровождается повышенной кровоточивостью) или нарушение сворачиваемости крови;

ослабленный иммунитет.

Ляшко отметил, что в таких случаях вакцинация проводиться не будет, а доза будет использована для следующего пациента.

Помимо этого, Ляшко подчеркнул, что Минздрав совместно с Международным Комитетом Красного Креста отрабатывает вопрос вакцинации лиц старше 60 лет, которые относятся к социально незащищенным слоям населения и являются одинокими, с тем, чтобы они получили вакцинацию на втором этапе.

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