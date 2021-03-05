Минэкономики ожидает рекордный урожай зерна

В прошлом году урожай рухнул на 10 миллионов тонн, но в этом году должен вернуться на рекордный уровень 2019 года, считают в министерстве.

В этом году урожай зерновых и зернобобовых культур будет выше прошлогоднего на 14,6% и составит порядка 75,1 млн тонн. Такой прогноз дал замминистра экономики Тарас Высоцкий.

Так, ожидается, что урожай масличных культур составит 19,1 млн тонн (+3,2%).

Рост урожая пшеницы прогнозируется на 17,5%– до 29,5 млн тонн, подсолнечника – на 3,6%, до 13,5 млн тонн, ячменя – на 17,9%, до 9,2 млн тонн, сои – на 10,7%, до 3,1 млн тонн.

Урожай рапса прогнозируется на уровне прошлого года - 2,6 млн тонн.

Тэги: зерно, урожай, минэкономики