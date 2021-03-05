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20:22 05 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Голландец изобрел кабинку тестирования на ковид: крик вместо мазка

Чтобы получить результат, человек должен зайти в нее, спеть что-то или покричать.

Питер ван Вис из Нидерландов придумал новый метод тестирования на ковид — «кабинку крика». Чтобы получить результат, человек должен зайти в нее, спеть что-то или покричать. Установленный в кабинке воздухоочиститель в это время улавливает выделяемые частицы и проверяет, есть ли в них коронавирус. Его можно вычислить по размеру. Процесс занимает три минуты, пишет Reuters.

«Если у вас коронавирус и вы кричите, вы распространяете десятки тысяч его частиц, его содержащих», — объяснил изобретатель. Он поставил свою кабинку рядом центром тестирования на ковид на окраине Амстердама, чтобы опробовать свой метод на людях, которые только что сдали мазки.

Питер ван Вис считает, что «кабинка крика» будет полезна во время проверок перед концертами, в аэропортах, школах или офисах. «Всегда очень приятно кричать, когда тебя никто не слышит. Это хороший способ медитации, это весело», — сказала 25-летняя Сорая Ассуд, прошедшая тест в кабинке.

Ван Вис сейчас собирает доказательства точности своего метода. Подобный тест на выделяемые частицы, во время которого нужно подуть в трубочку, Амстердам одобрил еще в прошлом месяце. Но он пока не применяется массово из-за большого количества ложноотрицательных результатов.

Источник:
Тэги: кабинка крика, крик вместо мазка, новый тест на ковид
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