В Камбодже будут сажать в тюрьму за распространение COVID-19

Парламент Камбоджи одобрил закон, направленный на сдерживание эпидемии коронавируса COVID-19.

В соответствии с законом граждане страны могут быть приговорены к 20 годам тюремного заключения за преднамеренное нарушение правил борьбы с болезнью в составе группы, сообщает The Guardian.

Закон предусматривает тюремное заключение на три года за нарушение карантинных указов и до 20 лет за участие в любой группе, намеренно распространяющей вирус. Такое же наказание предусмотрено и за распространение «других смертельных инфекционных заболеваний», отмечает национальное агентство печати Камбоджи AKP.

Законопроект получил единогласное одобрение в парламенте.

Министр здравоохранения Камбоджи Мам Бунхенг назвал закон «прочной правовой основой правительства по защите жизни и здоровья населения».

Между тем международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) считает, что новый закон имеет признаки репрессивного и может быть использован для борьбы с оппозицией и любыми формами инакомыслия.

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