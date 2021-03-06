Украина призывает США усилить санкции против СП-2

Аналогичные требования выдвигают к Белому дому и внутри США. В частности, один из сенаторов блокирует назначение главы ЦРУ до введения санкций.

Украина призывает администрацию президента США Джо Байдена ввести новый всеобъемлющий санкционный режим против газопровода Северный поток-2. С таким заявлением выступила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Свириденко на видеоконференции Atlantic Council.

Украина также призывает Вашингтон усилить участие в урегулировании конфликта на Донбассе.

Свириденко отметила, что для Украины крайне важно участие США в переговорном процессе о будущем Донбасса как в нормандском, так и в «минском» форматах.

«Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима», – заявила Свириденко, уточнив, что санкции против России должны быть против проекта Северный поток-2.

Тем временем ужесточения санкций против российского газопровода требуют и внутри США. Так, сенатор-республиканец Тед Круз блокирует утверждение Уильяма Бернса на посту директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Такие действия он обосновывает бездействием администрации США в отношении российского газопровода Северный поток-2, сообщает Bloomberg.

Сам сенатор заявил, что прекратит блокировать назначение Бернса, когда власти введут новые санкции против трубопровода.

«Я перестану задерживать назначение, когда администрация Байдена выполнит свое юридическое обязательство налагать санкции на корабли и компании, строящие трубопровод Путина. Соблюдайте закон», – заявил Круз, добавив, что США должны прекратить мягко относиться к России.

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