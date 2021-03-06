Пандемия нанесла миру грандиозную травму – ВОЗ

Массовая травма, которую пандемия коронавируса нанесла человечеству, «несравненно больше» чем та, которую люди переживали после Второй мировой войны, считают в ВОЗ.

Пандемия COVID-19 привела к большей «массовой травме», чем трагедия Второй мировой войны, и будет иметь далеко идущие последствия. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, сообщает в субботу, 6 марта, Синьхуа.

«Из-за того, что Вторая мировая война затронула много людей, мир пережил массовую травму. Теперь же с пандемией COVID-19 с большим масштабом, еще больше людей пострадало, почти весь мир», – сказал Гебреисус.

По его словам, спровоцированная пандемией массовая травма – «несравненно большая» и превосходит послевоенную.

«Государствам следует видеть это именно так и готовиться к этому», – отметил генеральный директор ВОЗ.

В свою очередь исполнительный директор программы чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения ВОЗ Майкл Райан подчеркнул важность развития государственных программ поддержки психического здоровья.

«Ментальному здоровью и психологической поддержке лиц и общин следует придавать важное значение во всех планах восстановления», – заявил Райан, добавив, что на эти цели должны быть выделены средства.

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