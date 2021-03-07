Венесуэла вводит банкноту номиналом миллион боливаров
В Венесуэле на фоне гиперинфляции запускают в обращение новые банкноты номиналом 200 тысяч, 500 тысяч и миллионболиваров.
Отмечается, что новые купюры напечатают в России.
Новые банкноты начнут постепенно вводиться в обращение с 8 марта 2021 года.
Венесуэла уже почти три года находится в состоянии тяжелого социально-экономического кризиса. По итогам 2018года инфляция в стране составила 1, 7 млн процента, а 2019 – более 9 585 процентов. В качестве одной из мер укрепления экономики власти страны ввели новую валюту – суверенный боливар, однако и его курс сильно упал: сейчас 1 доллар США стоит более 1, 8 млн боливаров.
Новости по теме
Министерство финансов США вернется к идее разместить на банкноте достоинством в 20 долларов изображение американской аболиционистки Гарриет Табмен.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал «победой Венесуэлы» уход с поста президента США Дональда Трампа.
С 11 января в Венесуэле будут введены два курса валют — 4,3 боливара за доллар для часто импортируемых товаров и 2,6 боливара за доллар для стратегически важных товаров