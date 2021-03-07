Венесуэла вводит банкноту номиналом миллион боливаров

В Венесуэле на фоне гиперинфляции запускают в обращение новые банкноты номиналом 200 тысяч, 500 тысяч и миллионболиваров.

Отмечается, что новые купюры напечатают в России.

Новые банкноты начнут постепенно вводиться в обращение с 8 марта 2021 года.

Венесуэла уже почти три года находится в состоянии тяжелого социально-экономического кризиса. По итогам 2018года инфляция в стране составила 1, 7 млн процента, а 2019 – более 9 585 процентов. В качестве одной из мер укрепления экономики власти страны ввели новую валюту – суверенный боливар, однако и его курс сильно упал: сейчас 1 доллар США стоит более 1, 8 млн боливаров.

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