В Украине подорожает электроэнергия, но не для всех

Тарифы на электроэнергию в Украине пока сдерживает Кабмин с помощью специального постановления.

Кабинет министров принял решение отсрочить повышение тарифа на электроэнергию с 1 апреля. Цены пересмотрят только через несколько месяцев, но не для всех.

С 1 апреля, скорее всего, тариф на электроэнергию менять не будут, рассказал на своей пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль. При этом он в очередной раз напомнил, что правительство выступает за рыночные цены, и 1,68 грн за кВт*час (действующая стоимость) значительно ниже рынка.

Так как решение до сих пор не приняли, официально комментировать сценарии развития ситуации отказались. Собеседники в правительстве отметили: уже пересмотрели с десяток вариантов. Пока остановились на таком:

тариф на «ток» пересмотрят в этом году, но не в апреле;

затронет новшество только тех, кто тратит много электроэнергии;

тариф для них определят летом, вероятно, речь идет о более 2,5 грн за кВт час.

Еще совсем недавно планировали с 1 апреля повысить цены чуть ли не до 3 грн, но только для тех, кто использует много «электрики». Сейчас уже принято решение перенести повышение на несколько месяцев.

По словам собеседников, сейчас рассматривают механизм, который позволит пересчитать цены только для отдельной категории. Например, тех, кто тратит больше 500 кВт*час электроэнергии в месяц. Официально такое решение прокомментируют так: столько тратят только те, кто живет в больших домах и квартирах, пользуется большим количеством техники и, видимо, может позволить себе платить полную стоимость.

Но на самом деле пострадают и те украинцы, которые не оформляют субсидию, но используют электрический котел. Зимой объемы их потребления могут достигать и 1000 кВт час в месяц. Но это не из-за огромной площади или большого количества техники.

«Очень сложно объяснить людям, у которых действительно нет денег, почему они не могут платить 1,68 грн. Этот тариф не пересматривали с 2017 года. Реальная стоимость электроэнергии уже минимум на 30% выше. И то при условии, что все будут платить одинаковую стоимость», – рассказывает собеседник в правительстве.

Тарифы на электроэнергию в Украине сдерживает Кабмин с помощью специального постановления, которое обязует компании продавать «ток» по установленной цене (т.н. ПСО). Глава Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк также считает, что действующие цены могут остаться и после апреля. Об этом он заявил на форуме «Украина 30. Платежка».

По какому сценарию пойдет Кабинет министров, станет известно уже в ближайшие время. НКРЭКУ – регулятор, который не зависит от Кабмина и не может комментировать его решения, рассказывает член комиссии Ольга Бабий. При этом она признает: если ничего не сделать, нужно искать средства для покрытия дополнительных расходов «Энергоатома».

«Тарифы должны быть обеспечены, не должно быть убытков. Все должны понять, что в прошлом году, чтобы мы с вами могли платить по 1,68 грн, «Энергоатом» заплатил 40 млрд грн. Будет ли в этом году 40 млрд грн, это нужно считать», – рассказывает член НКРЭКУ.

Также Бабий отмечает: часть украинцев действительно не может платить полную стоимость электроэнергии без ПСО. В Еврокомиссии советуют для этого финансировать расходы на электроэнергию тем семьям, которые действительно не могут платить.

Сейчас же за счет всех налогоплательщиков искусственно снижают стоимость «тока» как и для малообеспеченных, так и для миллионеров.

Низкую стоимость электроэнергии для населения компенсируют за счет более высоких тарифов для бизнеса. В результате предприниматели вынуждены закладывать в свои цены большие расходы на «ток». И в итоге все равно приходится платить конечному потребителю – простому украинцу. Рано или поздно такие правила придется пересматривать.

Тэги: НКРЭКУ, подорожание электроэнергии, «Энергоатом»