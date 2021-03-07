В Донецкоблгазе пояснили ситуацию с поставкой газа
В облгазе пожаловались на нападения на сотрудников, вынужденных ограничивать газоснабжение объектов Донецктеплокоммунэнерго из-за долгов.
Донецкоблгаз ограничил газоснабжение объектов Донецктеплокоммунэнерго во исполнение письма НАК Нафтогаз Украины. Об этом сообщает пресс-служба облгаза в воскресенье, 7 марта.
«На работников ОАО Донецкоблгаз осуществлялись систематические нападения так называемыми «представителями общественности», проведению работ препятствовали должностные лица органов местного самоуправления и работники полиции. В результате таких действий были нанесены телесные повреждения техническим работникам ПАО Донецкоблгаз и имуществу предприятия», – сказано в заявлении.
В облгазе добавили, что «в ночное время под руководством губернатора Донецкой области Кириленко Павла, в нарушение положений Правил поставки природного газа, Кодекса газораспределительных систем и технических регламентов, происходило несанкционированное вмешательство в газовое оборудование неустановленными лицами».
Как подчеркнули в облгазе, из-за долгов Донецктеплокоммунэнерго потеряло статус поставщика природного газа для своих объектов, поэтому с 1 марта потребляет природный газ несанкционированно и обязано было самостоятельно обратиться в Донецкоблгаз с сообщением об их отключении.
Донецкоблгаз отметил что «никакие устные или письменные поручения «восстановить» газоснабжение» являются незаконными. Кроме того, Донецкоблгаз вынужден будет компенсировать стоимость газа, потребленного Донецктеплокоммунэнерго собственными средствами Оператору ГТС, а это может составлять от 150 до 300 млн грн ежемесячно в зависимости от погодных условий.
Что касается уголовного дела, возбужденного полицией, в Донецкоблгазе говорят, что действия по отключению объектов Донецктеплокоммунэнерго происходили предусмотренным действующим законодательством Украины способом. Сотрудники Донецкоблгаза подали заявления о совершении уголовных правонарушений на чиновников органов местного самоуправления, органов Нацполиции и Донецктеплокоммунэнерго, которые вмешивались и блокировали деятельность Донецкоблгаза во время осуществления мероприятий по отключению от системы газоснабжения Донецктеплокоммунэнерго, а также несанкционированно восстанавливали газопотребление.
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