В Бельгии проститутки вышли на демонстрацию против карантинных ограничений

Работницы секс-индустрии устроили акцию протеста против решения правительства запретить им возобновить их деятельность.

Акция проходила в районе Северного вокзала столицы Бельгии.

Демонстрация, организованная независимой Ассоциацией работников сферы сексуальных услуг в Бельгии, была малочисленной.

В Ассоциации работников сферы секс-услуг напомнили, что временный запрет проституции был введен еще 13 марта 2020 года. После окончания первой волны коронавируса в Бельгии их работу разрешили, но с приходом второй волны в октябре был введен новый запрет, который действует до сих пор.

Уже в начале 2021 года после улучшения эпидемиологической ситуации в стране было принято решение разрешить работу представителям так называемых контактных профессий. К ним относятся сотрудники парикмахерских, салонов красоты и центров татуировок. Однако в решениях правительства ничего не сказано о работниках сферы сексуальных услуг, которые жалуются на дискриминацию властей.

Власти регулярно проводят совещания по пересмотру ограничительных мер, но работников сексуальной сферы игнорируют, отмечают участники акции. В интервью журналистам они рассказали, что в Бельгии в сфере секс-услуг заняты около 30 тыс. человек, однако отсутствие официального статуса не дает им возможности обращаться к государству за поддержкой.

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