В Украине привили менее тысячи человек за день
На выходных вакцинацию проводили далеко не во всех областях. С начала кампании привили почти 18 тысяч человек.
За минувшие сутки в Украине привили от коронавируса 910 человек, сообщает Минздрав в понедельник, 8 марта.
С начала кампании привито 17947 человек.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницькая область – 10 прививок;
- Волынская область – 20 прививок;
- Днепропетровськая область – 40 прививок;
- Донецькая область – 240 прививок;
- Закарпатская область – 10 прививок;
- Запорожская область – 10 прививок;
- Киевская область – 60 прививок;
- Луганская область – 180 прививок;
- Львовская область – 90 прививок;
- Одесская область – 40 прививок;
- Полтавская область – 30 прививок;
- Тернопольская область – 40 прививок;
- Харковская область – 50 прививок;
- Хмельницкая область – 30 прививок;
- Черновицкая область – 20 прививок;
- Черкасская область – 40 прививок.
За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (2180 прививок), наименьшая – в Закарпатской (324 прививки).
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Количество прививок, сделанных в разных регионах, очень отличается. К примеру, в Донецкой области привито в пять раз больше людей, чем на Закарпатье.
Вакцинация от коронавируса показана не всем, есть несколько противопоказаний для ее проведения.