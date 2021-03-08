В Украине привили менее тысячи человек за день

На выходных вакцинацию проводили далеко не во всех областях. С начала кампании привили почти 18 тысяч человек.

За минувшие сутки в Украине привили от коронавируса 910 человек, сообщает Минздрав в понедельник, 8 марта.

С начала кампании привито 17947 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницькая область – 10 прививок;

Волынская область – 20 прививок;

Днепропетровськая область – 40 прививок;

Донецькая область – 240 прививок;

Закарпатская область – 10 прививок;

Запорожская область – 10 прививок;

Киевская область – 60 прививок;

Луганская область – 180 прививок;

Львовская область – 90 прививок;

Одесская область – 40 прививок;

Полтавская область – 30 прививок;

Тернопольская область – 40 прививок;

Харковская область – 50 прививок;

Хмельницкая область – 30 прививок;

Черновицкая область – 20 прививок;

Черкасская область – 40 прививок.

За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (2180 прививок), наименьшая – в Закарпатской (324 прививки).

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