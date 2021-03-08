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10:59 08 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине привили менее тысячи человек за день

На выходных вакцинацию проводили далеко не во всех областях. С начала кампании привили почти 18 тысяч человек.

За минувшие сутки в Украине привили от коронавируса 910 человек, сообщает Минздрав в понедельник, 8 марта.

С начала кампании привито 17947 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницькая область – 10 прививок;
  • Волынская область – 20 прививок;
  • Днепропетровськая область – 40 прививок;
  • Донецькая область – 240 прививок;
  • Закарпатская область – 10 прививок;
  • Запорожская область – 10 прививок;
  • Киевская область – 60 прививок;
  • Луганская область – 180 прививок;
  • Львовская область – 90 прививок;
  • Одесская область – 40 прививок;
  • Полтавская область – 30 прививок;
  • Тернопольская область – 40 прививок;
  • Харковская область – 50 прививок;
  • Хмельницкая область – 30 прививок;
  • Черновицкая область – 20 прививок;
  • Черкасская область – 40 прививок.

За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (2180 прививок), наименьшая – в Закарпатской (324 прививки).

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Тэги: вакцинация, привито
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