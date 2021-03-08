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10:00 08 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Саудовской Аравии атаковали нефтехранилище

Атак дронами произошла со стороны Персидского залива. Ракетами обстреляли нефтехранилище у порта Рас-Туннура.

В Саудовской Аравии у порта Рас-Туннура дроны атаковали нефтехранилище Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Минэнерго страны.

Отмечается, что атак произошла со стороны Персидского залива.

Представитель Минэнерго также подтвердил нападение в районе города Дахран.

По его словам, осколки баллистической ракеты упали неподалеку от районов, где живут сотрудники Saudi Aramco.

В ходе атаки никто не пострадал.

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Тэги: Саудовская Аравия, нападение, нефтехранилище
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