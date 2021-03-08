ДТП в Польше: нескольких пострадавших выписали
За сутки больницы покинули четверо пострадавших, в медучреждениях остаются 24 человека, 9 из них – втяжелом состоянии.
В Польше в больницах остаются 24 украинца, пострадавших в ДТП с автобусом, девять из них в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГСЧС в понедельник, 8 марта.
Накануне в больницах находились 28 пострадавших.
Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска Корчева-Краковец автобус Познань-Херсон (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек и 35 человек госпитализированы в лечебные учреждения. При содействии консулов 24 человека отправили в Украину.
Польская прокуратура уже предъявила обвинения водителю автобуса, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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