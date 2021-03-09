МОК отказался признать сына Лукашенко главой олимпийского комитета Беларуси

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признать Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.

Виктору Лукашенко будет запрещено посещать любые мероприятия МОК, включая Олимпийские игры.

Также МОК решил сохранить остальные временные санкции против НОК Беларуси, которые были введены 7 декабря 2020 года. Среди них – остановка любой финансовой помощи, кроме стипендиальных выплат спортсменам, и выплат, связанных с подготовкой к Олимпиаде.

МОК не собирается приглашать и предоставлять аккредитацию белорусским чиновникам на Олимпийские игры.

Напомним, что в декабре 2020 года МОК запретил Александру Лукашенко посещать мероприятия МОК, в том числе Олимпийские игры.

Такое решение было принято из-за преследования спортсменов по политическим мотивам.

В конце февраля 2021 года Лукашенко сложил полномочия президента НОК Беларуси. Вместо него на эту должность избрали его 45-летнего сына Александра.

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