Донецкоблгаз заблокировали из-за позавчерашнего сообщения о минировании

Правоохранители получили информацию о якобы минировании предприятия 7 марта, а проверить его решили только 9 марта, заблокировав работу предприятия.

Утром во вторник, 9 марта, работа предприятия Донецкоблгаза была заблокирована правоохранителями из-за сообщении о минировании, которое поступило двумя днями ранее. Об этом Кorrespondent.net сообщили в администрации предприятия.

«На 11:00 утра 9 марта работа центрального аппарата и всех структурных подразделений нашего предприятия заблокирована, работники вынуждены покинуть свои рабочие места, выезд аварийных автомобилей заблокирован», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел на фоне попыток предприятия отключить объекты Донецктеплокоммунэнерго из-за долгов. Несколькими днями ранее в Донецкоблгазе жаловались на нападения на сотрудников.

На предприятии отметили, что причиной сегодняшней блокировки стало сообщение о якобы минировании, полученное двумя днями ранее.

«Полное блокирование работы ПАО Донецкоблгаз происходило вследствие сообщения о минировании всех служебных помещений ОАО Донецкоблгаз, которое было направлено в органы полиции 07 марта, то есть два дня назад. Таким образом, начиная с 06 марта органы власти и полиции осуществляли противозаконное давление на предприятие и совершали противоправные действия, а с 9 марта прибегли к полному блокированию работы ПАО Донецкоблгаз из-за сообщения о «якобы» минировании служебных помещений нашего предприятия», – заявили в Донецкоблгазе.

Там также выразили недоумение, почему правоохранители и ГСЧС целых два дня реагировали на сообщение о минировании и подчеркнули, что предприятие действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины, «а некоторые лица осознавая противоправность своих действий, прибегают к методам, которые по нашему мнению вовсе не присущи европейской стране».

«ПАО Донецкоблгаз неоднократно отмечало, что ситуация с прекращением газоснабжения ОКП Донецкотеплокомунэнерго возникла вследствие наличия задолженности ОКП перед НАК Нафтогаз Украины в размере около 3 миллиардов гривен», – заявили в администрации предприятия, добавив, что единственным возможным вариантом решения этой ситуации является погашение ОКП Донецькотеплокомуненерго задолженности.

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