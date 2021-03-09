На этой неделе снова состоится заседание СНБО
В пятницу пройдет уже четвертое заседание СНБО. Данилов говорит, что список вопросов уже согласовали с президентом.
Глава СНБО Алексей Данилов анонсировал заседание совбеза 12 марта.
«В пятницу 12 марта пройдет очередное заседание СНБО. В понедельник на прошлой неделе мы с президентом согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться», – сказал Данилов, не уточнив, каких именно вопросов.
Напомним, 2 февраля решением СНБО были введены санкции против нардепа Тараса Козака и его медиахолдинга, куда входят три телеканала – 112 Украина, NewsOne и ZIK.
19 февраля на заседании СНБО было принято решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц, в частности – против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
А на последнем заседании СНБО 26 февраля приняли решение о санкциях против 10 бывших военнослужащих высшего командного состава, которые предали Украину.
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