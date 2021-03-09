Кконцу века лето в Северном полушарии будет длиться полгода

К такому выводу пришли ученые из Американского союза геофизиков.

Без усилий по смягчению последствий изменения климата лето в Северном полушарии будет длиться полгода уже к концу XXI века. Это навредит окружающей среде, сельскому хозяйству и людям. К такому выводу пришли ученые из Американского союза геофизиков, пишет EurekAlert.

Они проанализировали ежедневные данные о климате с 1952 по 2011 год. Оказалось, лето стало длиннее на 17 дней, а зима — короче на три дня. Весна и осень потеряли девять и пять дней соответственно. В целом, весна и лето начинались раньше, а осень и зима — позже. Больше всего циклы смены сезонов сдвинулись в Средиземноморье и Тибете.

На основе полученной информации ученые построили модели изменения климата, чтобы предсказать, каким он будет к 2100 году.

Если все тенденции сохранятся, к концу века зима будет длиться меньше двух месяцев, переходные весенние и осенние сезоны сократятся, полгода — будет лето.

Тэги: изменения климата, Северное полушарие