Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков
Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на официальных лиц, осведомленных в этом вопросе.
Причиной послужили пандемия COVID-19 и риск возможного распространения более заразных видов коронавируса, привезенных в Японию из других стран.
Также организаторы решили провести церемонию передачи олимпийского факела без зрителей.
Отмечается, что Оргкомитет Игр сообщил в ответ, что решение будет принято до конца марта.
Большинство японцев не поддерживает идею разрешения на въезд иностранных туристов для посещения олимпийских мероприятий в условиях пандемии.
Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. Паралимпийские игры стартуют 24 августа.
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