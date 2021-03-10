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08:00 10 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Европарламент лишил неприкосновенности лидера каталонских сепаратистов

Депутаты Европарламента лишили неприкосновенности бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и двух его соратников.

За лишение Карлеса Пучдемона и его соратников, бывшего министра здравоохранения Каталонии Тони (Антони) Комина и экс-министра образования Каталонии Клары Понсати, иммунитета проголосовало уверенное большинство депутатов парламента Евросоюза.

Теперь их могут выдать Испании, где им грозит тюрьма за референдум о независимости 2017 года.

Парламент Евросоюза провел тайное голосование в понедельник вечером, а результаты были объявлены во вторник.

Голосование евродепутатов утвердило результаты голосования европейского парламентского комитета, проходившего в феврале. Комитет рекомендовал снять иммунитет с каталонских политиков после доклада болгарского евродепутата Ангела Джамбазки.

Комитет по правовым вопросам Европарламента пришел к выводу о том, что иммунитет от судебного преследования не должен сохраняться в данном случае, поскольку каталонских политиков привлекают к ответственности за действия, совершенные еще до того, как они стали евродепутатами.

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Тэги: Европарламент, депутатская неприкосновенность, Карлес Пучдемон
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