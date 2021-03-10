В Бердянске прогремел взрыв в многоэтажном доме, погибли люди
Погибли двое мужчин, одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
В Бердянске Запорожской области в девятиэтажном доме по улице Волонтеров, 156 произошел взрыв. Погибли двое мужчин, одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как сообщает местное издание Бердянск 24, по предварительной версии взорвалась граната.
По информации областной полиции, которая приводится на сайте издания, взрыв прогремел в 09:40 утра.
На месте происшествия правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства.
В результате взрыва на месте погибли жители квартиры — двое мужчин 50 и 60 лет, женщина 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу.
На месте инцидента работает полиция и представители экстренных служб.
Новости по теме
«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов благодаря выездному голу с общим счетом 4:4 и вышел в четвертьфинал.
Депутаты Европарламента лишили неприкосновенности бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и двух его соратников.
Оператор немецкого подразделения Russia Today Даниэль Ланг был вынужден разорвать контракт с российским телеканалом.