В Бердянске прогремел взрыв в многоэтажном доме, погибли люди

Погибли двое мужчин, одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Бердянске Запорожской области в девятиэтажном доме по улице Волонтеров, 156 произошел взрыв. Погибли двое мужчин, одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщает местное издание Бердянск 24, по предварительной версии взорвалась граната.

По информации областной полиции, которая приводится на сайте издания, взрыв прогремел в 09:40 утра.

На месте происшествия правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства. В результате взрыва на месте погибли жители квартиры — двое мужчин 50 и 60 лет, женщина 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу. На месте инцидента работает полиция и представители экстренных служб.

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