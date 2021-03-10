В Букингемском дворце отреагировали о словах расизма Меган Маркл
Накануне премьер Британии Борис Джонсон отказался комментировать ситуацию во дворце, он всегда восхищался королевой и ее объединяющей ролью.
В Букингемском дворце серьезно отнеслись к заявлению о расизме в британском обществе в интервью принца Гарри и Меган Маркл, однако примут его к рассмотрению в частном режиме, передает BBC.
«В Букингемском дворце считают информацию о расовых проблемах, затронутых герцогом и герцогиней Сассекскими в интервью Опре Уинфри, очень серьезной», – говорится в публикации.
Кроме того, в заявлении сказано, что «воспоминания могут отличаться», но затронутые вопросы рассмотрят в частном порядке.
Также в Букингемском дворце отметили, что герцог Сассекский и его супруга «всегда будут очень дорогими членами семьи».
Накануне премьер Британии Борис Джонсон в ответ на вопросы об обвинениях Меган Маркл членов королевской семьи в расизме заявил, что не может комментировать ситуацию в Букингемском дворце. Он сказал, что всегда восхищался королевой и ее объединяющей ролью.
8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл сообщили о решении покинуть королевскую семью. Супруги собираются самостоятельно обеспечивать себя, жить как в Британии, так и в Северной Америке, а также основать собственную благотворительную организацию. Свое решение герцог и герцогиня Сассекские не обсуждали ни с Елизаветой II, ни с другими старшими членами королевской семьи.
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Об этом она рассказала в совместном с принцем Гарри интервью Опре Уинфри, отрывки из которой обнародовала BBC.
Об этом сообщил официальный представитель Гарри и Меган.
На кастинге телесериала «Форс-мажоры» она солгала, чтобы получить роль. Она заявила, что состоит в Гильдии киноактеров США. Это было в 2015 году.