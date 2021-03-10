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Главная » Мир » Общество
14:09 10 Марта 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Букингемском дворце отреагировали о словах расизма Меган Маркл

Накануне премьер Британии Борис Джонсон отказался комментировать ситуацию во дворце, он всегда восхищался королевой и ее объединяющей ролью.

В Букингемском дворце серьезно отнеслись к заявлению о расизме в британском обществе в интервью принца Гарри и Меган Маркл, однако примут его к рассмотрению в частном режиме, передает BBC.

«В Букингемском дворце считают информацию о расовых проблемах, затронутых герцогом и герцогиней Сассекскими в интервью Опре Уинфри, очень серьезной», – говорится в публикации.

Кроме того, в заявлении сказано, что «воспоминания могут отличаться», но затронутые вопросы рассмотрят в частном порядке.

Также в Букингемском дворце отметили, что герцог Сассекский и его супруга «всегда будут очень дорогими членами семьи».

Накануне премьер Британии Борис Джонсон в ответ на вопросы об обвинениях Меган Маркл членов королевской семьи в расизме заявил, что не может комментировать ситуацию в Букингемском дворце. Он сказал, что всегда восхищался королевой и ее объединяющей ролью.

8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл сообщили о решении покинуть королевскую семью. Супруги собираются самостоятельно обеспечивать себя, жить как в Британии, так и в Северной Америке, а также основать собственную благотворительную организацию. Свое решение герцог и герцогиня Сассекские не обсуждали ни с Елизаветой II, ни с другими старшими членами королевской семьи.

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Тэги: Опра Уинфри, Меган Маркл, принца Гарри
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