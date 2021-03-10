В Украине вакцину получили более 23 тысяч человек

За минувшие сутки вакцину от коронавирусной инфекции сделали почти 4,4 тыс. украинцам. Больше всего вакцинируют в Донецкой области.

В Украине с начала вакцинации прививка от коронавируса сделана уже 23 510 гражданам. За последние 24 часа вакцинировали 4 392 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram.

Лидером прививочной кампании является Донецкая область. Там за вторник, 9 марта, было сделано 660 инъекций. А всего с начала вакцинации – 3 134.

По регионам ситуация следующая:

Винницкая область – 330 прививок;

Волынская область – 160 прививок;

Днепропетровская область – 260 прививок;

Донецкая область – 660 прививок;

Житомирская область – 50 прививок;

Закарпатская область – 90 прививок;

Запорожская область – 60 прививок;

Ивано-Франковская область – 72 прививки;

Киевская область – 320 прививок;

Кировоградская область – 140 прививок;

Луганская область – 220 прививок;

Львовская область – 140 прививок;

Киев – 100 прививок;

Николаевская область – 70 прививок;

Одесская область – 180 прививок;

Полтавская область – 230 прививок;

Ровенская область – 110 прививок;

Сумская область – 80 прививок;

Тернопольская область – 180 прививок;

Харьковская область – 130 прививок;

Херсонская область – 150 прививок;

Хмельницкая область – 110 прививок;

Черновицкая область – 40 прививок;

Черниговская область – 90 прививок.

Черкасская область – 390 прививок.

За весь период вакцинации меньше всего уколы получили жители Сумской области – 430.

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