В Украине вакцину получили более 23 тысяч человек
За минувшие сутки вакцину от коронавирусной инфекции сделали почти 4,4 тыс. украинцам. Больше всего вакцинируют в Донецкой области.
В Украине с начала вакцинации прививка от коронавируса сделана уже 23 510 гражданам. За последние 24 часа вакцинировали 4 392 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram.
Лидером прививочной кампании является Донецкая область. Там за вторник, 9 марта, было сделано 660 инъекций. А всего с начала вакцинации – 3 134.
По регионам ситуация следующая:
- Винницкая область – 330 прививок;
- Волынская область – 160 прививок;
- Днепропетровская область – 260 прививок;
- Донецкая область – 660 прививок;
- Житомирская область – 50 прививок;
- Закарпатская область – 90 прививок;
- Запорожская область – 60 прививок;
- Ивано-Франковская область – 72 прививки;
- Киевская область – 320 прививок;
- Кировоградская область – 140 прививок;
- Луганская область – 220 прививок;
- Львовская область – 140 прививок;
- Киев – 100 прививок;
- Николаевская область – 70 прививок;
- Одесская область – 180 прививок;
- Полтавская область – 230 прививок;
- Ровенская область – 110 прививок;
- Сумская область – 80 прививок;
- Тернопольская область – 180 прививок;
- Харьковская область – 130 прививок;
- Херсонская область – 150 прививок;
- Хмельницкая область – 110 прививок;
- Черновицкая область – 40 прививок;
- Черниговская область – 90 прививок.
- Черкасская область – 390 прививок.
За весь период вакцинации меньше всего уколы получили жители Сумской области – 430.
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