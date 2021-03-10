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14:00 10 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине вакцину получили более 23 тысяч человек

За минувшие сутки вакцину от коронавирусной инфекции сделали почти 4,4 тыс. украинцам. Больше всего вакцинируют в Донецкой области.

В Украине с начала вакцинации прививка от коронавируса сделана уже 23 510 гражданам. За последние 24 часа вакцинировали 4 392 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram.

Лидером прививочной кампании является Донецкая область. Там за вторник, 9 марта, было сделано 660 инъекций. А всего с начала вакцинации – 3 134.

По регионам ситуация следующая:

  • Винницкая область – 330 прививок;
  • Волынская область – 160 прививок;
  • Днепропетровская область – 260 прививок;
  • Донецкая область – 660 прививок;
  • Житомирская область – 50 прививок;
  • Закарпатская область – 90 прививок;
  • Запорожская область – 60 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 72 прививки;
  • Киевская область – 320 прививок;
  • Кировоградская область – 140 прививок;
  • Луганская область – 220 прививок;
  • Львовская область – 140 прививок;
  • Киев – 100 прививок;
  • Николаевская область – 70 прививок;
  • Одесская область – 180 прививок;
  • Полтавская область – 230 прививок;
  • Ровенская область – 110 прививок;
  • Сумская область – 80 прививок;
  • Тернопольская область – 180 прививок;
  • Харьковская область – 130 прививок;
  • Херсонская область – 150 прививок;
  • Хмельницкая область – 110 прививок;
  • Черновицкая область – 40 прививок;
  • Черниговская область – 90 прививок.
  • Черкасская область – 390 прививок.

За весь период вакцинации меньше всего уколы получили жители Сумской области  – 430.

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Тэги: Минздрав, прививки, вакцинанация
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