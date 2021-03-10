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15:00 10 Марта 2021 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

Украина выплатила МВФ более $200 млн за месяц

Стоимость заимствований от МВФ для Украины в прошлом году составляла 2,63% годовых, что значительно ниже, чем от гособлигаций.

Украина выплатила МВФ в феврале 213 млн долларов, сообщают Українські Новини со ссылкой на Нацбанк.

«В феврале правительство и Национальный банк выплатили 213,1 млн долларов (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда (МВФ) – возвращение тела и процентов. Commitment fee в этот период не выплачивалась», – сообщили в НБУ.

Отмечается, что стоимость заимствований от МВФ для Украины в прошлом году составляла 2,63% годовых (средняя ставка и комиссия). Это значительно ниже стоимости привлечений на внешних рынках.

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Тэги: мвф, Выплаты
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