Заседание СНБО перенесли на день – СМИ
Уже традиционно заседание Совбеза планировали провести в пятницу, но СМИ узнали, что его перенесли на четверг.
Анонсированное на 12 марта заседание СНБО решили провести на день раньше – в четверг, 11 марта. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники.
По данным издания, заседание начнется в 15:00.
Повестка заседания пока неизвестна, но издание предполагает, что на нем ряд граждан Украины могут быть лишены воинских и почетных званий за госизмену и переход на сторону России в конфликте в Крыму и на Донбассе. Подобные меры приняли на последнем заседании СНБО.
Также одной из тем СНБО может быть выполнение государственного оборонного заказа и его судьба в 2021 году.
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