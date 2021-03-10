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17:00 10 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Заседание СНБО перенесли на день – СМИ

Уже традиционно заседание Совбеза планировали провести в пятницу, но СМИ узнали, что его перенесли на четверг.

Анонсированное на 12 марта заседание СНБО решили провести на день раньше – в четверг, 11 марта. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники.

По данным издания, заседание начнется в 15:00.

Повестка заседания пока неизвестна, но издание предполагает, что на нем ряд граждан Украины могут быть лишены воинских и почетных званий за госизмену и переход на сторону России в конфликте в Крыму и на Донбассе. Подобные меры приняли на последнем заседании СНБО.

Также одной из тем СНБО может быть выполнение государственного оборонного заказа и его судьба в 2021 году.

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Тэги: снбо, заседание
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