В ТКГ озвучили варианты действий РФ по Донбассу
Украина готова к любым сценариям действий России, на которую давят США и ЕС, говорит Арестович.
На данный момент есть три варианта действий России по Донбассу, заявляет спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
В среду, 10 марта, в Facebook он рассказал, что новый план по Донбассу будет представлен до конца марта.
По словам Арестовича, власти РФ ограничены в средствах давления, поскольку на них самих давят ЕС, США и Украина. Из-за этого у Кремля есть только три варианта, говорит он.
«Кремль принимает инициативу Франции и Германии по реализации кластеров мирного процесса (относительно новая инициатива, предложенная в рамках нормандского формата, подробности которой пока не разглашаются, должна быть официально предложена сторонам до конца марта)», – пишет Арестович.
Согласно другому варианту, Россия не принимает план и провоцирует обострение на Донбассе; третьему – сохраняет воинственную риторику, пугает наступлением, но остается в рамках минского и нормандского форматов.
«Естественно, свои планы есть и у нас, на все случаи, включая переход конфликта в активную фазу. Общая наша стратегия: принуждение Кремля к переговорам во взаимодействии с нашими международными партнерами и готовность к возможной активизации на фронте», – добавил Арестович.
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