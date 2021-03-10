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18:00 10 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ТКГ озвучили варианты действий РФ по Донбассу

Украина готова к любым сценариям действий России, на которую давят США и ЕС, говорит Арестович.

На данный момент есть три варианта действий России по Донбассу, заявляет спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

В среду, 10 марта, в Facebook он рассказал, что новый план по Донбассу будет представлен до конца марта.

По словам Арестовича, власти РФ ограничены в средствах давления, поскольку на них самих давят ЕС, США и Украина. Из-за этого у Кремля есть только три варианта, говорит он.

«Кремль принимает инициативу Франции и Германии по реализации кластеров мирного процесса (относительно новая инициатива, предложенная в рамках нормандского формата, подробности которой пока не разглашаются, должна быть официально предложена сторонам до конца марта)», – пишет Арестович.

Согласно другому варианту, Россия не принимает план и провоцирует обострение на Донбассе; третьему – сохраняет воинственную риторику, пугает наступлением, но остается в рамках минского и нормандского форматов.

«Естественно, свои планы есть и у нас, на все случаи, включая переход конфликта в активную фазу. Общая наша стратегия: принуждение Кремля к переговорам во взаимодействии с нашими международными партнерами и готовность к возможной активизации на фронте», – добавил Арестович.

Источник:
Тэги: Россия, Донбасс, рф, план, ткг
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