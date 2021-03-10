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Главная » Украина » Экономика
19:00 10 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина возьмет у Франции кредит на катера

Власти возьмут у Франции «дешевые» кредиты и ними заплатят за постройку французской компанией катеров для Украины.

Правительство Украины на заседании в среду, 10 марта, одобрило привлечение кредита у Франции на закупку у этой же страны катеров.

Как сообщили в Минфине, официальная поддержка включает: банковский займ, гарантированный Французским экспортным агентством Bpifrance Assurance Export на максимальную сумму 76 млн евро и прямую ссуду Казначейства Франции на максимальную сумму 40 млн евро.

Деньги потратят на закупку патрульных катеров компании ОСЕА.

Срок погашения кредитов не превышает 10 лет (с учетом срока выборки кредита). Процентная ставка казначейской ссуды – CIRR (0,38% годовых на дату заключения контракта). Процентная ставка банковского займа – EURIBOR (6 месяцев) + маржа до 1,4% годовых.

Источник:
Тэги: Франция, минфин, кредит, катера
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