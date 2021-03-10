Украина возьмет у Франции кредит на катера

Власти возьмут у Франции «дешевые» кредиты и ними заплатят за постройку французской компанией катеров для Украины.

Правительство Украины на заседании в среду, 10 марта, одобрило привлечение кредита у Франции на закупку у этой же страны катеров.

Как сообщили в Минфине, официальная поддержка включает: банковский займ, гарантированный Французским экспортным агентством Bpifrance Assurance Export на максимальную сумму 76 млн евро и прямую ссуду Казначейства Франции на максимальную сумму 40 млн евро.