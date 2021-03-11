В Украине производство сахара снизилось на треть

В прошлом году производство сахара в Украине сократилось на 34% по сравнению с 2019 годом, сообщила ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса».

«В 2020 году в Украине было произведено 982 тысячи тонн сахара, что на 34% ниже аналогичного показателя 2019 года и в два раза меньше объемов производства пятилетней давности», – указано в сообщении.

Причинами такого сокращения послужили уменьшение объемов производства сахарной свеклы в Украине и низкие цены на продукт на украинском и мировом рынках в предыдущие годы, отметили в ассоциации.

«С 2016 года мировые цены на сахар демонстрировали постепенное снижение до февраля 2020: за указанный период цена на сахар на мировом рынке упала аж на 48%. Причиной этому послужили избыточное предложение в комбинации с мировой тенденцией на здоровое питание с уменьшением уровня потребления сахара», – добавили в ассоциации.

Таким образом, во избежание дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен Министерство экономики рассматривает вариант установки квоты на импорт сахара-сырца из тростника, подчеркнули в ассоциации.

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