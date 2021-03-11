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13:32 11 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

За полгода на Донбассе погибли 8 мирных жителей

За полгода восемь человек погибли от взрыва мин, 33 получили ранения, еще трое пострадали в результате боевых действий.

На Донбассе с начала августа прошлого года и по конец января 2021 от подрыва на минах погибли восемь гражданских лиц, 28 получили ранения. Об этом в четверг сообщила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, сообщает Укринформ.

«ВКПЧ (Всеукраинская комиссия по правам человека – ред.) обеспокоена большим количеством жертв среди гражданского населения, в том числе детей, в результате взрывов мин и взрывоопасных пережитков войны. За отчетный период восемь человек погибли и еще 28 получили ранения, двое гражданских, включая девочку, получили ранения в результате ДТП с военным автомобилем», – сообщила она.

Богнер также сообщила, что в течение отчетного периода три гражданских лица были ранены в результате активных боевых действий.

Всего, по ее словам, были четыре атаки на гражданские объекты, но ни одна из них не вызвала повреждений.

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Тэги: война, Донбасс, гибель, мирные жители
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