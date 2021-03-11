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Главная » Украина » Политика
15:12 11 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Заработал обновленный реестр коррупционеров

НАПК представило обновленный реестр, в котором можно узнать количество коррупционеров в каждой области и проверить подлинность справок по QR-кодом.

11 марта состоялась презентация обновленного Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров).

Руководитель Департамента предупреждения и выявления коррупции НАПК Сергей Деркач объяснил, что обновление предусматривает получение специальных онлайн-справок о том, есть ли данные о физическом или юридическом лице в Реестре коррупционеров.

Найти сведения о человеке или компании в Реестре коррупционеров можно с помощью специальных фильтров.

Также в Реестре доступна карта нарушений, отражающая, сколько человек привлечены к ответственности за коррупцию в каждой отдельной области.

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Тэги: реестр, НАПК, реест коррупционеров
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