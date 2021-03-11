В Украине резко выросло ипотечное кредитование

В годовом выражении объем выданных ипотечных кредитов в январе вырос на 85% и составил 326 миллионов.

В январе 2021 года банки выдали 444 ипотечных кредита на 326 млн гривен, что на 85% больше, чем в январе 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

При этом по сравнению с декабрем прошлого года объем выдачи ипотечных кредитов снизился на 37%. Это объясняется сезонностью.

Также в январе вырос средний размер кредита на покупку жилья – 734 тысячи гривен против 702 тысяч в декабре.

Средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 881 тысячу гривен, вторичной – 708 тысяч гривен.