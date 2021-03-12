В Киеве из-за пожара в доме престарелых эвакуировали 80 человек
На момент возгорания в доме находились 65 пожилых людей и 15 человек персонала.
Пожар возник на крыше трехэтажного здания в Подольском районе. Спасатели эвакуировали всех, жертв и пострадавших нет.
В Подольском районе Киева горит дом престарелых Серебряный век. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в пятницу, 12 марта.
«12 марта в 05 ч. 51 мин. В Подольском районе по ул. Лесозащитная, 11б, в трехэтажном здании (размер 15х10 м) для престарелых Серебряный век на крыше возник пожар. В 06 ч. 55 мин. пожар локализован на площади 100 м2 «, – сказано в сообщении.
Спасатели с верхних этажей эвакуировали их на первый этаж. Жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 35 человек и восемь единиц техники.
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