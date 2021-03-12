На случай гибели Земли хотят создать глобальный банк спермы на Луне

Ученые считают, что Луна — идеальное место для нового «Ноева Ковчега».

Джекан Тханга из университета Аризоны предложил отправить на Луну и заморозить репродуктивные клетки: сперму, яйцеклетки, споры и семена — всех 6,7 миллиона видов Земли. Он называет свой проект «глобальным страховым полисом». Лунное хранилище станет новым Ноевым ковчегом — спасет биоразнообразие в случае катастрофы, пишет New York Post.

Тханга считает, что люди должны делать ставку на космические программы, чтобы сохранить жизнь в том виде, в котором мы ее знаем. «Земля — ​​естественно изменчивая среда», — говорит ученый. Планета сталкивается со стихийными бедствиями, засухой, угрозами падения метеорита или начала ядерной войны. Из-за такой нестабильности в земном хранилище образцы будут уязвимы.

Луна — идеальное место. Она тектонически устойчива, там холодно и нет погодных явлений или воды, которые бы угрожали банку спермы. Животные и люди его также не смогут потревожить.

Команда Тханга считает, что хранилище можно построить внутри лавовых труб — это тоннели прямо под поверхностью Луны. Они образовались миллиарды лет назад, когда лава прокладывала себе путь через мягкие породы. На Земле тоже есть такие трубы, по размерам сопоставимые с тоннелями метро. Они легко разрушаются во время землетрясений, но на Луне их не бывает.

Лунные лавовые трубы в диаметре около 100 метров. Они защитят хранилище от солнечной радиации, небольших метеоритов и перепадов температур. Образцы репродуктивных клеток будут храниться в модулях криогенной консервации. Семена будут охлаждаться до -180 °C, а клетки животных — до -196 °C. В помещения хранилища можно будет спуститься на лифте. Вся система способна работать от солнечных батарей на поверхности.

Чтобы доставить на Луну примерно 50 образцов каждого из 6,7 миллиона видов, нужно будет запустить около 250 ракет. Для сравнения, строительство Международной космической станции потребовало 40 запусков.

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