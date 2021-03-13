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02:03 13 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский поддерживает санкции США против Коломойского

Киев поддерживает решение Вашингтона о введении санкций в отношении бывших владельцев «Приватбанка». Об этом в Facebook заявил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, власть работает над возвращением выведенных из страны средств.

«Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства, чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс». А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой», – заявил Зеленский.

По словам президента, важно одно: если человек готов работать законно и прозрачно – его поддержат, если же хочет и в дальнейшем создавать монополии, контролировать СМИ – это время заканчивается.

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Тэги: санкции, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский
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