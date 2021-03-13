Четыре экс-президента США снялись в рекламе с призывом делать прививки от коронавируса
В ролике приняли участие Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама – все, кроме Дональда Трампа.
Они объясняют, почему стоит сделать прививку. Например, Обама говорит, что хочет снова встретиться с матерью жены, а Буш-младший – что хочет пойти на стадион Texas Ranger.
В рекламе также показали, как бывшие руководители государства получают свою дозу вакцины.
По данным CNN, Трамп и его жена Мелания не снимались в рекламе, поскольку сделали прививки в Белом доме еще в январе, но не рассказывали об этом. В начале пандемии Трамп скептически относился к информации о коронавирусе.
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