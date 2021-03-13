Зеленский: Мы избавимся от «засланных казачков»

Глава государства заявил, что партия Слуга народа постепенно избавится от случайных людей и «засланных казачков».

Президент Владимир Зеленский анонсировал уход из партии всех «засланных казачков» и раскритиковал телеграм-каналы за критику ситуации в стране. Об этом он заявил в ходе своего выступления на съезде партии Слуга народа в Киеве в субботу, 13 марта.

Президент заявил, что сейчас в политсиле избавляются от «засланных казачков» и случайных людей.

«Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорят, и от случайных людей. Есть и такие», – сказал он.

Кроме того, Зеленский призвал партию к консолидации, когда идет голосование за принципиальные законопроекты, связанные с земельной и судебной реформами, борьбой с коррупцией и др.

Также Зеленский попросил тех, кто «до сих пор не понял разницы между настоящей мнением народа и своим Facebook-пузырем, или шумом некоторых журналистов и анонимных телеграмм-каналов о «все пропало», лучше, пожалуйста, встаньте и уйдите сейчас».

Зеленский попросил членов партии Слуга народа несколько вещей: быть постоянно на передовой реальных изменений, сосредоточиться на действительно важных законах, а не на мелочах, которые имитируют бурную деятельность.

«Нужен осмысленный подход к политике и государственному управлению», – сказал он, добавив о необходимости думать на несколько шагов вперед.

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