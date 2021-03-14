Зеленский поздравил папу Франциска с годовщиной избрания
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил папу римского Франциска I с восьмой годовщиной избрания. Об этом он написал в Twitter.
«Ваше Святейшество уже 8 лет на престоле учит человечество доброте и милосердию. Мир менялся, но неизменно искренними были молитвы за мир, в частности, на востоке Украины», – написал президент.
Он поблагодарил понтифика за инициативу #PopeforUkraine, которая «стала проявлением любви и поддержки для жителей Донбасса».
Напомним, Хорхе Марио Бергольо был избран папой в 2013 году. Он принял имя в честь Франциска Ассизского. Папа Франциск имеет либеральные взгляды, он первый понтифик-иезуит.
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Папа Франциск прибыл в Багдад. Это самая рискованная его поездка с момента избрания в 2012 году и вообще первый визит главы католической церкви в Ирак.
Человечеству грозит новый всемирный потоп, похожий на тот, что описывает Библия, заявил папа римский Франциск в своей только что вышедшей книге «О пороках и добродетелях».
Об этом он рассказал в интервью журналисту и врачу Нельсону Кастро, часть которого опубликовала газета La Nacion.