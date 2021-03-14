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08:17 14 Марта 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

На вручении премии «Сезар» французская актриса разделась в знак протеста

Корин Масьеро разделась в знак протеста против закрытия учреждений культуры из-за карантинных ограничений.

Масьеро, которая должна была вручить награду за лучший костюм, вышла на сцену в костюме осла, надетом на длинное красное платье, облитое красной краской.

Перформанс был отсылкой к фильму «Ослиная шкура» с Катрин Денев в главной роли и триллеру «Кэрри» по роману Стивена Кинга. Масьеро полностью разоблачилась и продемонстрировала надписи на своем теле: на груди было написано «Нет культуры – нет будущего», а на спине – «Верни нам искусство, Жан» (имелся в виду премьер-министр Франции Жан Кастекс).

46-я церемония вручения премии «Сезар» проходила в парижском театре «Олимпия», рассчитанном на почти 2 тысячи зрителей, но из-за карантинных ограничений в зале присутствовало только 150 человек.

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Тэги: Франция, актриса
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