Европе не нужен Северный поток-2?

Однако газопровод существует, поэтому европейское ведомство должно обеспечить его использование в соответствии с правилами ЕС.

Европа не нуждается в российском газопроводе Северный поток-2, заявил вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

«Нам не нужен Северный поток-2. Комиссия всегда говорила, что, с нашей точки зрения, проект не нужен для энергоснабжения Евросоюза. Но Северный поток-2 существует. Комиссия ЕС должна обеспечить использование Северного потока-2 в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС», – рассказал политик.

Ранее издание Politico узнало, что администрация президента США Джо Байдена хочет помешать строительству СП-2, но не хочет портить отношения с Германией. При этом Вашингтон рассматривает возможность новых санкций, которые могут остановить газопровод, строительство которого вышло на финишную прямую.

В середине февраля СМИ писали о возможности пересмотра политики США в отношении Северного потока-2. Газеты Financial Times и Wall Street Journal узнали, что команда Байдена ведет с Германией переговоры о смягчении санкций.

Позже администрацию Байдена раскритиковали за слабые санкции против СП-2.

В конце февраля в Германии объяснили, почему не могут отказаться от Сверного потока-2. Так как, Германии необходим газопровод Северный поток-2 из-за невозможности совершить одномоментный переход к альтернативным источникам энергии. Об этом 28 февраля заявила в интервью изданию Welt am Sonntag министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

«Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа», – сказала Шульце. По ее словам, Германия будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии, и поэтому ей необходим Северный поток-2.

Кроме того, в случае остановки проекта Берлин может столкнуться с исками о возмещении ущерба в международных арбитражных судах, указала министр.

Шульце отметила, что поддерживает реализацию проекта из соображений экономии энергии.

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