В Крыму почти высохло большое пресноводное озеро
Озеро Бугаз находится на грани исчезновения, эксперты называют ситуацию результатом не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод.
В аннексированном Крыму озеро Бугаз вблизи Судака существенно обмелело и оказалось на грани исчезновения, сообщают Крым.Реалии со ссылкой на крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова.
Джеппаров 13 марта осмотрел водный объект и рассказал, что озеро стабильно теряет уровень воды и в скором времени может полностью высохнуть. По его словам, причиной обмеления Бугаза является чрезмерное использование подземных вод.
«Право на благоприятную окружающую среду – одно из конституционных прав. Водная проблема в Крыму ограничивает это право крымчан. Живописное место – озеро Бугаз – яркий тому пример, сейчас водохранилище находится на грани исчезновения. Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро. К сожалению, такая ситуация не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма», – отметил Джеппаров.
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