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06:45 15 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лех Валенса записал прощальное видеообращение перед операцией на сердце

Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса записал видеообращение перед предстоящей ему операцией на сердце.

Запись, размещенную в Facebook, 77-летний Валенса сопроводил комментарием: «Я не знаю, какова будет воля небес, но с нею всегда приходится соглашаться. Помолитесь за меня».

«Я готов к двум основным исходам, — говорит Валенса на видео. — Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу».

Валенсе предстоит операция по замене элемента питания в кардиостимуляторе, который ему поставили в 2008 году в американской клинике. Помимо плановой замены, сообщил Валенса ранее газете Super Express, возникли и нештатные обстоятельства — вышел из строя один из трех электродов.

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Тэги: операция, Лех Валенса
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